NEW YORK (dpa-AFX) - Am "Black Friday" zeigt sich unter den Anlegern in New York nur gemäßigte Kauflaune. Vorweihnachtliche Schnäppchen wittern Investoren wohl eher in den Läden als an der Börse, denn an diesem Freitag wird traditionell das Weihnachtsgeschäft mit besonders hohen Rabatten eingeläutet. In New York wird zu diesem Anlass nur verkürzt bis 19 Uhr europäischer Zeit gehandelt.

Bei US-Aktien sind größere "Rabatte" nicht in Sicht: Nach der "Thanksgiving"-Pause dürften die New Yorker Indizes am Freitag ihr Niveau vom Mittwoch mehr oder weniger halten. Eine Stunde vor dem Auftakt wurde der Dow Jones Industrial vom Broker IG 0,1 Prozent höher auf 34 235 Zähler taxiert. Für den technologielastigen Nasdaq 100 zeichnet sich derweil ein leichtes Minus von 0,2 Prozent ab.