stock3 überzeugt im Test des TRADERS' Magazins

München (ots) -- Führendes Anlegermagazin TRADERS' empfiehlt die Finanzmarktanalyse- undTradingplattform stock3- Hoher Nutzen für aktive Trader und Anleger hervorgehobenDas TRADERS' Magazin, die führende Finanzzeitschrift für aktive Anleger imdeutschsprachigen Raum, hat stock3 ( http://www.stock3.com ) in seinerDezemberausgabe (ET: 24.11.2022) einem ausgiebigen Test unterzogen. DasErgebnis: eine klare Empfehlung der Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform.Besonders hervorgehoben wird in der Webreview die intuitive Bedienbarkeit derPlattform, das große Datenuniversum sowie das gelungene Zusammenspiel der dreiinhaltlichen Säulen Information, Analyse und Trading. Vor allem das stock3Terminal biete mit seiner hohen Personalisierbarkeit und seinem noch größerenFunktionsumfang gerade für (semi-)professionelle Börsenakteure die idealePlattform für alles rund um Börse und Trading.Webreview bestätigt den Nutzen der Plattform für die ZielgruppeFür Trader und Anleger gebe es - so die Aussage des TRADERS' - keinen Grundmehr, stock3 zu verlassen. Die Plattform wird damit dem selbst gesteckten Ziel,die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen, auch imPraxistest durch Dritte gerecht."Unsere wichtigsten Tester sind natürlich unsere treuen und sehr aktiven Nutzersowie unsere eigenen Trader und Börsenexperten. Für sie und mit ihrem Feedbackarbeiten wir seit 22 Jahren an der Entwicklung der optimalen Plattform für denBörsenalltag - diesem Ziel sind wir nun einen sehr großen Schritt nähergekommen.Doch es ehrt uns auch, dass ein renommiertes Magazin wie das TRADERS' diekonzeptionelle Arbeit und die technische Höchstleistung, die das gesamtestock3-Team in den vergangenen eineinhalb Jahren in unsere neue Plattforminvestiert hat, erkennt und in seinem Test honoriert", sagt Robert Abend,Vorstand der stock3 AG. "Unsere Arbeit hört nach dem erfolgreichen Launch vonstock3.com natürlich nicht auf. Auch zukünftig können sich Nutzer sowie Testerauf neue Features und einen Ausbau der täglichen redaktionellenBerichterstattung freuen."Als besondere Highlights bewertet die Webreview die unzähligen fundamentalen undcharttechnischen Analysen von Märkten und Basiswerten, das Know-how der vielenExperten und die daraus resultierenden Tradingtipps. Hinzu kommen alle für denTradingalltag und die eigene Analyse notwendigen Funktionalitäten sowie daszeitsparende Trading bei führenden Brokern direkt aus stock3 heraus. All dieseFeatures machen die Plattform laut TRADERS' Magazin zu einer gelungenenGesamtlösung für Trader und Anleger mit Börsenerfahrung.Über die stock3 AGDer Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet undbietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seinebeiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader undGuidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3( http://www.stock3.com ). Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Traderund Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse.Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der BörseMünchen gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unterhttps://inside.stock3.comPressekontakt:stock3 AGJuliane PaulUnternehmenskommunikationBalanstr. 73, Haus 11, 3. OG, 81541 Münchenjuliane.paul@stock3.com, https://inside.stock3.com/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/42505/5379571OTS: stock3

Die stock3 Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 23,60EUR gehandelt.