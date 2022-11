Um ihr Wochenende zu verlängern, nehmen sich Arbeitnehmer gern zusätzlich am Freitag frei. Dafür hat sich der Begriff „Black Friday“ eingebürgert. An diesem Tag gewährt der Einzelhandel traditionell hohe Rabatte. Er wird häufig für die ersten Weihnachtseinkäufe genutzt, ab dann wird in der Öffentlichkeit zunehmend weihnachtlich dekoriert.

Für die Wirtschaft ist der Umsatz dieses Tages ein wichtiger Stimmungsindikator. Auch aus Sicht der Aktienmärkte kommt Thanksgiving eine hohe Bedeutung zu. Rund um diesen Feiertag zeigt sich die Wall Street für gewöhnlich von ihrer angenehmen Seite. Kurssteigerungen sind dann die Regel, nicht die Ausnahme. Der Dow Jones wird seit 1896 berechnet, sodass sich die Kursmuster bereits über 126 Jahre etabliert haben. Demnach ist Thanksgiving für die kurzfristige Börsenentwicklung der zweitstärkste Feiertag in den USA. In den zehn Tagen vor dem Fest tendiert der Index im Durchschnitt fester und legt im Mittel um 0,6 Prozent zu. Diese positive Tendenz setzt sich auch nach dem Erntedankfest fort. Denn auch die zwei Wochen nach der Feier sind normalerweise von steigenden Kursen geprägt. An der Börse spricht man auch von der Truthahn-Rally.

Auch in Deutschland ist es das größte Shopping-Event des Jahres

Dank Amazon hat der „Black Friday“ mittlerweile auch den Sprung über den großen Teich geschafft. Da es in Deutschland „Thanksgiving“ in der Tradition nicht gibt, fängt es bei uns häufig schon etwas früher an. In diesem Jahr läuft die Black Friday Woche bei Amazon vom 18. bis zum 28. November. Es ist mittlerweile der Starschuss in das Weihnachtsgeschäft. Viele Einzelhändler passen sich mit ihren Rabattaktionen an das Zeitfenster von Amazon an. Der Einzelhandel buhlt im Internet, in Fußgängerzonen und Einkaufszentren mit Rabatten um die Gunst der Kunden. Für die Aktionstage Black Friday oder Cyber Monday werden in Deutschland für dieses Jahr Ausgaben allein durch Online-Shopper in Höhe von rund 5,7 Milliarden Euro prognostiziert. Im Vorjahr beliefen sich die Ausgaben der Online-Käufer rund um die beiden Aktionstagen auf 4,7 Milliarden Euro.

Der DAX befindet sich im Rally-Modus

Der DAX befindet sich bereits seit Ende September im Rally-Modus und könnte durchaus zum Jahresende hin weiter zulegen. Denn das vierte Quartal ist zumindest statistisch meistens das beste eines Jahres. Deswegen hoffen viele Anleger Jahr für Jahr auf die Jahresendrally. Diese Hoffnung kann durchaus begründet sein. Denn das Börsenjahr 2022 war bis jetzt alles andere als überzeugend. Viele Risiken wurden im Laufe des Jahres in die Kurse eingepreist. Der Krieg in der Ukraine, die hohen Energiepreise, eine galoppierende Inflation, gestiegene Zinsen und nach wie vor gestörte Lieferketten. Die Stimmung an den Börsen ist also merklich eingetrübt. Die Rezession ist in den Kursen bereits einkalkuliert.