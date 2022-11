Und für diese Antwort ist es fast unerheblich, ob der gerade gesehene starke Anstieg nur eine Bärenmarktrallye war, also ein kurzes Aufbäumen in einem eigentlich schlechten Marktumfeld. Dann wäre ein erneutes Abrutschen möglich, neue Jahrestiefs inklusive. Oder ob es sich schon um die große Erholungsbewegung handelt, das tiefe Aufatmen, nachdem die Krisen alle, wenn nicht gelöst, so doch beherrschbar geworden sind.

Für eine Bärenmarktrallye spricht, dass viele gesamtwirtschaftlichen Daten eher auf eine Rezession hindeuten. Und zwar auf eine, die noch vor der Tür steht, noch nicht eingetreten ist. Und die auch nicht nur einer technischen Definition folgt, dass etwa zwei Quartale in Folge das Wirtschaftswachstum negativ war. Sondern die richtige, echte Auswirkungen auf die Volkswirtschaften hat: Unternehmenspleiten, Entlassungen, Kaufkraftverlust. Denn warum sollten die negativen Zeichen bereits alle vergessen sein?