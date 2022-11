Wirtschaft Autohändler liebäugeln mit eigener Autovermietung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident des Volkswagen- und Audi-Partnerverbandes, Dirk Weddigen von Knapp, will mit neuen Angeboten den traditionellen Autovermietern Konkurrenz machen. So sollen die Händler Umsatzverluste kompensieren, die ihnen durch den Umstieg von Autos mit Verbrennungsmotor auf Elektroantriebe drohen.



"In den nächsten zehn Jahren werden wir noch ein sehr reges Servicegeschäft mit Verbrennern haben", sagte Weddigen dem "Spiegel". "Danach werden uns 70 Prozent der Wartungserlöse wegbrechen, das ist uns bewusst." VW-Händler könnten stattdessen zu großen Autovermietern werden.