Durch die Rally der Aktienmärkte und den Fall der Renditen für US-Staatsanleihen haben sich die sogenannten financial conditions wieder so stark entspannt, dass mehr als die Hälfte der Zinsanhebung der Fed damit faktisch verpufft sind. Das dürfte der US-Notenbank nicht gefallen - am Dienstag wird Fed-Chef Jerome Powell eine Rede halten. Wird das eine Art Wiederholung seiner Warnung an die Märkte von Jackson Hole im August? Damals hatten sich die financial conditions mit einer impulsiven Rally ebenfalls stark entspannt und waren etwa auf dem Stand, auf dem wir aktuell sind. Damals betonte der Fed-Chef, dass es besser sei, nun Schmerz für Konsumenten und Firmen in Kauf zu nehmen, als zu wenig mit Zinsanhebungen zu agieren und damit den zukünftigen Schmerz durch Inflation immer größer werden zu lassen. Powell hatte aufgrund der Rally seinen Redetext damals kurzfristig verändert, um die Märkte unter Druck zu bringen..

