Wirtschaft Familienministerin warnt vor Fachkräftemangel in Kitas

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Hintergrund anhaltender Personalknappheit in Kitas hat Familienministerin Lisa Paus (Grüne) die Bedeutung der Einrichtungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hervorgehoben. "Der Balanceakt zwischen Familie, Haushalt und Arbeit ist einer der größten Stressfaktoren für Familien in Deutschland", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Viele Mütter und Väter kämpften zudem mit den Preissteigerungen bei Mieten, Lebensmitteln und Energie. "Umso wichtiger ist es, dass Erwerbsarbeit nicht an der Kinderbetreuung scheitert." Sei die Kita geschlossen, setze das sofort den gesamten Familienalltag unter Druck, so die Grünen-Politikerin.