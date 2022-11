Wirtschaft Merz zweifelt an Ampel-Plänen für Gas- und Strompreisbremse

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Chef Friedrich Merz hat der Ampelkoalition vorgeworfen, die Gesetzesgrundlage für die geplante Gas- und Strompreisbremse mit "ganz heißer Nadel gestrickt" zu haben. Alles sei "sehr kurzfristig, sehr kurzatmig", sagte er im "Bericht aus Berlin" des ARD-Hauptstadtstudios.



Erst am Freitag habe man sogenannte Umdrucke bekommen. "Das sind Ergänzungen zum Jahressteuergesetz, das in der nächsten Woche schon auf der Tagesordnung steht. Da stehen jetzt noch kurzfristig Sachverständigenanhörungen an."