Unter dem Motto „Tomorrow is ON" stellte GWM Hunderten von Vertretern der Medien und Investoren auf der Veranstaltung seine Markenvision, seine intelligente E-Technologie und seinen Geschäftsplan vor.

BAODING, China, 28. November 2022 /PRNewswire/ -- Am 23. November stellte GWM im Museu do Amanhã (Museum von Morgen) in Rio de Janeiro seine Marke vor und präsentierte der Welt zum ersten Mal seinen HAVAL H6 PHEV 4WD. GWM Brazil bietet als Pionier auf dem Gebiet der von mit neuen Energien angetriebenen Fahrzeuge (NEV) auf dem rasant wachsenden lateinamerikanischen Markt saubere und intelligentere Lösungen an.

Der weltweit erste HAVAL H6 PHEV 4WD wird im GWM-Werk Iracemápolis gefertigt, das Anfang dieses Jahres von der Mercedes-Benz Group technisch aufgerüstet wurde. Der HAVAL H6 PHEV 4WD verwendet außerdem das neueste HAVAL-Logo, das seine neueste EV-Technologie und sein neuestes Image abbildet. Das Modell wurde vom Forschungs- und Entwicklungsteam von GWM basierend auf örtlichen Straßenbedingungen, den Fahrgewohnheiten der Nutzer und des modernen Ladenetzes speziell entwickelt und darauf abgestimmt. Das Modell verfügt über eine erstklassige 170 km lange Reichweite, ein Drehmoment von maximal 762 Nm und eine maximale Leistung von 289 kW, dank der DHT-Technologie, die von GWM eigenständig mithilfe der L.E.M.O.N.-Plattform (Akronym für Leichte Elektrifizierung, Mehrzweck, Omni-Schutz und Networking) entwickelt wurde.

„Die große Reichweite des HAVAL H6 PHEV 4WD ist hervorragend und erübrigt das häufige Ansteuern von Ladesäulen. Während der Probefahrt kann das Modell mit starker Leistung schnell beschleunigen. Es verfügt außerdem über eine appbasierte Fernbedienung und Sprachbefehle. So ein Fahrerlebnis ist innovativ und hervorragend", erklärte ein Journalist der lokalen Medien im Anschluss an die Probefahrt.

Es wird erwartet, dass der HAVAL H6 PHEV 4WD ab dem ersten Quartal des nächsten Jahres in Brasilien ausgeliefert wird, und dass weitere E-Modelle folgen werden. Brasilien wird ein Wahrzeichen und ein regionaler Dreh- und Angelpunkt für GWM sein und sein Netzwerk von neuen E-Fahrzeugen auf anderen lateinamerikanischen Märkten weiter ausbauen.

Anfang dieses Jahres übernahm GWM offiziell das ehemalige Daimler-Werk Iracemápolis und kündigte an, eine intelligente und digitale Umgestaltung des Werks vorzunehmen. Im Juli dieses Jahres, als der brasilianische Vizepräsident Hamilton Mourão das Werk besuchte, lobte er die führende Technologie von GWM in Sachen Intelligenz und innovative Energie.

„GWM wird Nutzern neue E-Fahrzeuge mit innovativen Produkten und neuen Technologien anbieten und Ihnen ein sauberes und intelligentes Fahrerlebnis bieten", so Yang Weiqi, Geschäftsführer von GWM Brazil, bei der Markteinführungskonferenz.

Informationen zu GWM

Great Wall Motor Co. Ltd. (im Folgenden „GWM") wurde 1984 gegründet und ist ein internationales Unternehmen für die Automobilherstellung mit mehreren Marken. GWM verfügt über F&E-Zentren und technologische Innovationszentren in China, den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Österreich, Japan, Südkorea, Indien und anderen Ländern und Regionen. Es besitzt 1.301 erteilte Patente und 914 lizenzierte Patente auf dem Gebiet der NEV. Laut der Veröffentlichung seiner Strategie 2025 wird GWM weiterhin eine industrielle Waldökologie mit Partnern entlang der industriellen Wertschöpfungskette mit Gewinn für beide Seiten aufbauen und in den Bereich F&E investieren, um umweltfreundlichere, intelligentere und sicherere Produkte für Nutzer in aller Welt herzustellen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1955834/GWM_HAVAL_H6_PHEV_4WD.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/life-electric-markteinfuhrung-der-marke-gwm-brazil-und-weltpremiere-des-haval-h6-phev-4wd-301687506.html