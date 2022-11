Das 9. New Chitose Airport International Animation Festival fand vom 3. bis 6. November statt

CHITOSE, Japan, 28. November 2022 /PRNewswire/ -- Das New Chitose Airport International Animation Festival fand für vier Tage vom 3. November (Donnerstag) bis zum 6. November 2022 (Sonntag) sowohl vor Ort am New Chitose Airport als auch online statt.

NEW CHITOSE 2022 Signal-Film: https://youtu.be/9tcWWQiV4Bg

Im Hauptereignis des Festivals, der Vorführung der Wettbewerbsfilme, wurden 76 Werke gezeigt, die aus mehr als 2.100 Einreichungen ausgewählt wurden. Die Preisverleihung fand am 6. November in der Portom Hall im internationalen Terminalgebäude des New Chitose Airport statt.

Auszeichnungen

Großer Preis für Kurzfilme: „Backflip"

Nikita Diakur, Deutschland und Frankreich

Großer Preis für japanische Filme: „Lawless Love"

Ryuya Suzuki, Japan

Preis für neue Talente: „Space"

Zhong Xian, Vereinigtes Königreich und Taiwan

Großer Preis für Spielfilme: „My Love Affair with Marriage"

Signe Baumane, Lettland, USA und Luxembourg

Bester Film von Filmstudenten: „Mom, What's Up with the Dog?"

Lola Lefevre, Frankreich

Beste Musikanimation: „Sliver Cave"

Caibei Cai, China

Kinderfilmpreis und Publikumspreis: „A Town Called Panic: The Summer Holidays"

Vincent Patar und Stephane Aubier, Frankreich

Alle Gewinnerfilme finden Sie auf der offiziellen Festival-Website:

https://airport-anifes.jp/en

Im Rahmen des Festivals fand auch der „NEW CHITOSE AIRPORT PITCH 2022" statt, bei dem acht japanische Animationsfilmemacher kurze Präsentationen zu ihren anstehenden Projekten gaben, von denen die Festival-Leitung den folgenden Film empfiehlt:

NEW CHITOSE AIRPORT PITCH Award: „Poproy Broadcasting Station"

Projekt von Poproy

Der Archivfilm des NEW CHITOSE AIRPORT PITCH 2022 wird bis zum 10. Dezember auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Festivals verfügbar sein.

NEW CHITOSE AIRPORT PITCH 2022: https://youtu.be/jkvOolzEXSU

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des Festivals:

https://airport-anifes.jp/en

