Prozess um Betrug mit Goldverkauf vor Ende - Plädoyers erwartet

DARMSTADT (dpa-AFX) - Nach zwei Jahren Verhandlungsmarathon steht der Prozess um den insolventen Goldhändler PIM vor dem Abschluss. An diesem Mittwoch (13.00 Uhr) soll die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Darmstadt mit ihrem Plädoyer beginnen. Sie wirft dem 51-jährigen ehemaligen Geschäftsführer des Unternehmens aus dem südhessischen Heusenstamm schweren Betrug vor. Am vergangenen Dienstag hatte die Wirtschaftsstrafkammer die Beweisaufnahme in dem Mammutprozess geschlossen. Nach den Plänen des Vorsitzenden Richters Felix Diefenbacher soll noch vor Weihnachten das Urteil gesprochen werden. Der Prozess begann am 8. Dezember 2020.

Zum Beginn des Verfahrens hatte die Staatsanwaltschaft in ihrer 226 Seiten umfassenden Anklageschrift ausgeführt, wie Anleger im Glauben an ein gutes Geschäft Bausparverträge oder Lebensversicherungen auflösten, Gelder aus Erbschaften, Firmenverkäufen und ihre Altersvorsorge investierten. Um Geld und Gold geprellt standen viele am Schluss fast mit leeren Händen da.