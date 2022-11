Nach dem Rückzug ihres bisherigen Partners MSC soll sie einen neuen Kompagnon gefunden haben. Der MDAX-Konzern könnte zusammen mit der italienischen staatlichen Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato (FS) zusammen 80 Prozent der Alitalia-Nachfolgerin kaufen.

Die Chancen seien groß, dass Europas größte Airline-Gruppe den Zuschlag bekomme. Die Lufthansa würde demnach 51 Prozent für 250 Mio. Euro, FS weitere 29 Prozent an ITA Airways übernehmen.

Der Rest verbleibe beim Staat. Offiziell haben weder FS noch Lufthansa sich geäußert. Lufthansa soll früheren Aussagen zufolge sehr am italienischen Markt interessiert sein.

Der Verkauf würde das Ende eines jahrelangen Gezerres bedeuten. Nachdem 2017 die italienische Fluggesellschaft Alitalia in die Insolvenz gegangen war, reihten sich milliardenschwere Staatshilfen, gescheiterte Verkaufsversuche, Neugründung als ITA Airways und erneut gescheiterte Verkaufsversuche aneinander.

Lufthansa-Aktie nähert sich dem Jahreshoch

Die Aktie der Lufthansa hat ist mit einem Plus von 22 Prozent in diesem Jahr einer der besten MDAX-Aktien. Seit Ende September hat der Titel kräftig zugelegt und nähert sich dem Jahreshoch bei knapp 8 Euro allmählich an. Auch die 200-Tagelinie (rot) wurde wieder zurückerobert. Die nächste Unterstützung liegt bei knapp 7 Euro.