KX unterstützt B2C2 für Trading Analytics und treibt damit weitere Innovationen im Bereich digitaler Anlagen voran

KX, das seine Technologie in den anspruchsvollsten Datenumgebungen der Kapitalmärkte entwickelt hat, bietet B2C2 eine robuste, schnelle Echtzeit-Analyseplattform und leistungsstarke Dashboards für eine reichhaltige Datenvisualisierung, Business Intelligence und Berichtsfunktionen, die sich nahtlos an die Anforderungen der digitalen Märkte anpassen. Mit kdb+ als Kernstück gibt der KX-Analysetechnologie-Stack B2C2 die Möglichkeit, enorme Datenmengen zu verarbeiten und zu analysieren, sowohl Zeitreihen als auch relationale Daten, und zwar in kürzester Zeit und in großem Umfang, um aussagekräftige Informationen zu erhalten und in Sekundenbruchteilen wichtige Entscheidungen zu treffen.

Die Einführung von KX Dashboards, dem interaktiven und robusten Visualisierungstool für kdb+, folgt auf einen gründlichen Evaluierungsprozess von B2C2, das es unternehmensweit einsetzt.

Nicola White, Group CEO B2C2: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit KX, das B2C2 dabei unterstützt, datengesteuerte Echtzeit-Handelseinblicke und -entscheidungen für die Märkte für digitale Vermögenswerte zu liefern. KX ist bei den großen Finanzinstituten der Welt für seine branchenführende Technologie bekannt und angesehen, und die Arbeit mit ihnen deckt sich mit den Anforderungen unserer Kunden und Geschäftspartner."

James Corcoran, Chief Growth Officer von KX: „Wir freuen uns, dass wir unsere langjährige Beziehung zu B2C2 weiter ausbauen können, indem wir seine kontinuierliche Innovation und sein Wachstum im Bereich der digitalen Vermögenswerte unterstützen. Die Technologie von KX hat sich bei der Verbesserung einer breiten Palette von geschäftskritischen Daten- und Handelssystemen im Front-, Middle- und Back-Office-Bereich der meisten weltweit führenden Banken, Brokerhäuser und Wertpapierfirmen bewährt. Unsere Dienstleistungen wurden auf andere wichtige Teilnehmer des globalen Finanzsystems ausgeweitet, darunter auch auf die Kryptomärkte. Gemeinsam können wir weiterhin Innovationen im gesamten erweiterten Finanzdienstleistungssektor vorantreiben."