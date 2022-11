Oberhausen (ots) - Bereits zum elften Mal in Folge begleitete das Internetportal

BlackFriday.de das wichtigste Shopping-Event des Jahres und informierte

Schnäppchenjäger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über die geplanten

Rabattaktionen im Netz und in den Ladengeschäften.



In den vergangenen Wochen sammelte das Team von BlackFriday.de hunderte Deals

und Aktionen von Händlern und beliebten Marken aus Deutschland, Österreich und

der Schweiz und veröffentlichte sie pünktlich zum Black Friday auf dem Portal.

Insgesamt informierten sich im November 2022 mehr als 2 Millionen Besucher aus

dem deutschsprachigen Raum auf https://www.blackfriday.de über den Rabatttag und

die Deals der Händler.





Die beliebtesten Angebote zum Black Friday 2022 auf BlackFriday.de waren dieDeals von Dyson ( Bis zu 100EUR auf innovative Dyson Technologie ), Apple (Apple Gift Cards beim Kauf ausgewählter Produkte ), o2 ( 0EUR Anschlusspreis und100 Euro Wechselbonus ), HUGO BOSS ( Bis zu 40% Rabatt auf die Must-haves derSaison ) sowie die Black Friday Sale Aktion von OTTO ( Tausende Deals zu starkreduzierten Preisen ).Nachdem sich die Schnäppchenjäger im letzten Jahr mit ihren Einkäufen am BlackFriday eher zurückhielten und der Auftakt des Weihnachtsgeschäfts aus Sicht desEinzelhandels schwach ausgefallen war ( HDE Trendumfrage von 2021 (https://einzelhandel.de/presse/aktuellemeldungen/13595-letzte-novemberwoche-handel-startet-schwach-in-die-heisse-phase-des-weihnachtsgeschaeftes) ), ist das Interesse derVerbraucher am Black Friday in diesem Jahr wieder deutlich gestiegen. Der Grundhierfür könnte in den steigenden Energiekosten und der hohen Inflation liegen.So scheinen die Verbraucher den Black Friday vor allem dazu genutzt zu haben inder finanziell angespannten Lage ein letztes Mal günstige Besorgungen zu machen,bevor die Preise zum Ende des Jahres tendenziell wieder ansteigen.Dass in Deutschland ein Großteil der Verbraucher am Black Friday 2022 aufSchnäppchenjagd gehen möchte, hatte BlackFriday.de bereits Anfang November ineiner repräsentativen Umfrage (https://www.blackfriday.de/black-friday-umfrage-schnaeppchenjagd-in-zeiten-von-inflation-und-energiekrise) herausgefunden. Vonden 1.000 befragten Personen planten 72 Prozent in diesem Jahr etwas am BlackFriday einzukaufen. 86 Prozent der Käufer waren laut Studie sogar bereit, fürein sehr gutes Angebot über ihr ursprünglich geplantes Budget hinauszugehen.Zudem gaben 87 Prozent an, mit dem Kauf größerer Anschaffungen bis zum BlackFriday zu warten, um die gewünschten Produkte zu einem günstigeren Preiseinkaufen zu können.Eine Auswertung der internen Daten von BlackFriday.de bestätigt diesen Trend zuhöheren Ausgaben. Zwar bewegt sich die Anzahl der am Black Friday vermitteltenVerkäufe in etwa auf dem Vorjahresniveau, der erzielte Gesamtumsatz liegt jedochum etwa 20 Prozent höher als 2021. Eine ähnliche Umsatzsteigerung hatte auch derHandelsverband Deutschland vorausgesagt. Laut HDE sollten die Ausgaben derVerbraucher am diesjährigen Black Friday Wochenende um 22 Prozent von 4,9 auf5,7 Milliarden Euro ansteigen ( HDE Prognose 2022 (https://einzelhandel.de/presse/aktuellemeldungen/13989-prognose-handel-setzt-zu-black-friday-und-cyber-monday-5-7-milliarden-euro-um) ).Ganz vorbei ist die Schnäppchenjagd übrigens noch nicht. Am heutigen CyberMonday kann bei vielen Händlern noch einmal gespart werden. Eine Übersicht überalle Shops und Rabatte gibt es unter https://www.blackfriday.de/cyber-monday .Nach dem Cyber Monday startet der Endspurt des Weihnachtsgeschäfts und derRabattmarathon macht eine zwölfmonatige Pause. Der nächste Black Friday findetam 24. November 2023 (https://www.blackfriday.de/wann-ist-der-black-friday)statt.Text und Bild sind zum kostenfreien Abdruck freigegeben. KostenfreiesBildmaterial finden Sie unterhttps://www.blackfriday.de/pressematerial#pressebilder . Die Umfrage können Sieunter BF.de/Umfrage (http://bf.de/umfrage) herunterladen.Über BlackFriday.deBlackFriday.de ist Deutschlands dienstältestes Black Friday Portal. Seit 2012bündelt BlackFriday.de ähnlich wie das US-amerikanische Vorbild BlackFriday.comAngebote und Aktionen deutscher Händler, um Shoppern und Schnäppchenjägern inDeutschland einen übersichtlichen Einstieg in ihr Black Friday Shopping zuermöglichen.