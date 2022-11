Der Chemikalienhändler Brenntag führt Übernahmegespräche mit dem US-Rivalen Univar Solutions . Analysten sehen Licht und Schatten. Ein solcher Deal könnte enorme Synergien freisetzen, schrieb etwa Baader-Bank-Analyst Markus Mayer. Die Frage sei jedoch, zu welchem Preis Brenntag zum Zuge kommen könne. Er rechne aber mit einem disziplinierten Vorgehen. Für Alex Stewart von der Bank Barclays würde der Kauf strategisch gesehen eine Kehrtwende bedeuten bei den Prioritäten des Chemikalienhändlers, welche er als unerwünschte Ablenkung betrachte in einer ansonsten überzeugenden Anlagestory. Die Aktie büßte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss am Freitag viereinhalb Prozent ein.

In China nehmen die Proteste der Bevölkerung gegen die strikten Maßnahmen der Null-Covid-Politik des Staates zu. Ständige Corona-Tests und Überwachungen durch Apps, Ausgangssperren und Zwangsquarantänen, die nötige Rettungs- und Hilfsmaßnahmen wie zuletzt etwa angesichts eines Wohnungsbrandes in Ürümqi erschweren, sorgen für Frust. Während der größten Protestwelle seit Jahrzehnten wurden bereits zahlreiche Menschen festgenommen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutliche Verluste an den Börsen in China und Hongkong dürften am Montag die Risikobereitschaft am deutschen Aktienmarkt hemmen. Zudem ist der Dax bereits stark gelaufen, sodass eine weitere "Konsolidierung nach einer so starken Aufwärtsbewegung durchaus gesund und für die mittelfristige Kursentwicklung positiv" sein dürfte, wie Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners zu bedenken gibt.

