Deutsche Anleihen legen zu - China-Proteste stützen Festverzinsliche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gestiegen. Die Protestwelle in China habe die Risikofreude der Anleger gedämpft und für mehr Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Papieren wie Bundesanleihen gesorgt, hieß es von Marktbeobachtern. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,61 Prozent auf 141,39 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 1,91 Prozent.

In den vergangenen Tagen ist es in China zu den größten Demonstrationen seit Jahrzehnten gekommen. Die Demonstrationen vom Wochenende dauerten in vielen Städten bis in die Nacht zum Montag an. Der Unmut richtet sich gegen die strikten Maßnahmen der chinesischen Null-Covid-Politik wie wiederholte Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantäne.