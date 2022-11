BARCLAYS stuft Flutter auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Flutter auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Die Fußball-Weltmeisterschaft treibe die Online-Einzahlungen des Glücksspielkonzerns und Wettanbieters an, schrieb Analyst James Rowland Clark in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2022 / 23:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2022 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Flutter Entertainment Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 137,5EUR gehandelt.