- Neue Rekordwerte bei Umsatz- und Ergebnis erreicht

- Erreichen der oberen Guidance-Brandbreite in Aussicht - Mittelfristige Wachstumsaussichten intakt



Im dritten Quartal 2022 hat die USU Software AG die Wachstumsdynamik der vorangegangenen beiden ersten Quartale nochmals gesteigert. Nach dem Umsatzanstieg in Höhe von 8,8 % (Q1 2022) und in Höhe von 14,9 % (Q2 2022) wurde im abgelaufenen dritten Quartal eine Steigerung von 16,6 % erreicht. Aus 9-Monatssicht legten damit die Umsatzerlöse um 13,5 % auf einen neuen Rekordwert in Höhe von 92,87 Mio. EUR (VJ: 81,86 Mio. EUR) sichtbar zu.

Besonders ins Auge sticht dabei der dynamische Anstieg der Auslandsumsätze, die nach der pandemiebedingten Delle mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 15,0 % auf 22,01 Mio. EUR (VJ: 19,15 Mio. EUR) ein wichtiger Wachstumstreiber waren. Sowohl die ausgeweiteten Marketingaktivitäten als auch die in den vergangenen Geschäftsjahren etablierten Strukturen haben hierzu beigetragen. Aber auch im Inland lagen die Umsätze mit 13,0 % auf 70,86 Mio. EUR (VJ: 62,71 Mio. EUR) sichtbar über Vorjahresniveau.

Getrennt nach Umsatzgruppen ist der Anstieg der einmaligen Lizenzerlöse, die deutlich um 25,6 % auf 9,81 Mio. EUR (VJ: 7,81 Mio. EUR) zugelegt haben, besonders dynamisch ausgefallen. Parallel dazu hatte sich mit einem Anstieg um 32,3 % auf 10,40 Mio. EUR (VJ: 7,86 Mio. EUR) aber auch der Trend zu einer stärkeren Nachfrage nach SaaS-Lösungen fortgesetzt. Zusammen mit den Wartungserlösen belaufen sich die wiederkehrenden Umsätze auf 29,10 Mio. EUR (VJ: 25,36 Mio. EUR) und machen mittlerweile 31,3 % (30,9 %) an den Gesamtumsätzen des USU-Konzerns aus.



Das dynamische Umsatzwachstum geht bei Wachstumsraten über 10 % in der Regel mit "Wachstumsschmerzen" einher. Denn die Gesellschaft muss zur Bedienung der hohen Wachstumsdynamik verstärkt auf externe Mitarbeiter zurückgreifen, die in der Regel kostspieliger als eigenes Personal sind. Auf der anderen Seite kletterten die Kosten unterhalb des Bruttoergebnisses nur unterproportional an, so dass die EBITDA-Marge mit 12,6 % (VJ: 12,7 %) weitestgehend konstant geblieben ist. Das EBITDA legte dabei um 12,6 % auf 11,70 Mio. EUR (VJ: 10,39 Mio. EUR) nur leicht unterproportional zu. Aufgrund des Auslaufens der positiven Effekte aus latenten Steuern hat sich die Steuerquote "normalisiert" und damit liegen die Steueraufwendungen mit 2,59 Mio. EUR (VJ: 0,74 Mio. EUR) deutlich über Vorjahresniveau. Dies erklärt den Rückgang des Nachsteuerergebnisses auf 5,78 Mio. EUR (VJ: 6,14 Mio. EUR).



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 31,65 Euro