First Hydrogen wählt Quebec für sein erstes grünes Wasserstoff-Ökosystem aus, das die Produktion von grünem Wasserstoff und der Montage emissionsfreier Fahrzeuge kombiniert

Vancouver, B.C., 28. November 2022 – Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass es die Stadt Shawinigan, Quebec, Kanada, für die Entwicklung seines ersten Ökosystems für grünen Wasserstoff ausgewählt hat. Das Unternehmen hat Standortbewertungen durchgeführt und nun offiziell mit dem Verfahren zur Sicherung und Entwicklung entsprechender Standorte für die lokale Produktion von grünem Wasserstoff und die Montage von emissionsfreien First Hydrogen-Nutzfahrzeugen begonnen.

Der Projektplan von First Hydrogen sieht die Produktion von bis zu 50 MW grünem Wasserstoff mittels fortschrittlicher Elektrolyse-Technologie und die Verteilung des Wasserstoffs innerhalb des Korridors Montreal-Quebec City zur Verwendung in den leichten Nutzfahrzeugen (LCV) von First Hydrogen sowie die Versorgung anderer mit Wasserstoff betriebener Fahrzeuge und Anwendungen in der Region vor.

Die LCVs von First Hydrogen sollen in Shawinigan montiert und in Kombination mit dem Produktangebot „Wasserstoff als Dienstleistung“ des Unternehmens in ganz Nordamerika vertrieben werden. Die Produktionsstätte ist für eine Jahreskapazität von 25.000 Fahrzeugen ausgelegt und wird bei voller Auslastung einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Arbeitsplätze im Bereich der grünen Technologien in der Region zu schaffen.

Die Strategie des Unternehmens steht in engem Einklang mit dem „Plan for a Green Economy1“ der Provinz Quebec und der „2030 Quebec Green Hydrogen and BioEnergy Strategy1“, die beide auf eine geringere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, Energieautonomie und umweltfreundlichen Wohlstand durch den Einsatz von grünem Wasserstoff zur Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes und Stärkung ihrer Wirtschaft abzielen. Darüber hinaus bietet die Provinz Quebec mit ihrer Wirtschafts-, Innovations- und Energiepolitik und ihren Programmen zur Beschleunigung des Übergangs zu grüner Energie ein stabiles und positives Umfeld für das Projekt von First Hydrogen.