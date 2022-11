FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Interesse an einer Übernahme des US-Rivalen Univar Solutions hat am Montag auf die Stimmung der Brenntag-Anleger gedrückt. Der Kurs sank kurz nach dem Handelsstart um acht Prozent auf 62,92 Euro. Das bedeutete den letzten Platz im deutschen Leitindex Dax. Am Freitag war kurz vor Mitternacht bestätigt worden, dass der Chemikalienhändler vorläufige Übernahmegespräche mit dem US-Unternehmen führt. Die Univar-Aktien wurden auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt 23 Prozent höher gehandelt.

In der Mitteilung hier es, die Gespräche hätten bisher noch zu keinen konkreten Ergebnissen oder Vereinbarungen geführt. Es sei auch nicht absehbar, ob irgendeine Form von Transaktion stattfinden werde. Ein Zusammenschluss könnte ein Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 30 Milliarden US-Dollar (rund 28,8 Mrd Euro) schaffen. Zum Vergleich: Von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfasste Analysten erwarten für Brenntag 2022 im Durchschnitt einen Umsatz von fast 19 Milliarden Euro.