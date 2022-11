9-Monate 2022: sdm setzt dynamischen Wachstumskurs fort; hohe personelle Auslastung ermöglicht solide finanzielle Performance; Anpassung der Prognosen und des Kursziels; Kaufen-Rating bestätigt



Am 14.11.2022 hat die sdm SE (sdm) erstmals einen Konzernabschluss für ihre 9-Monatsgeschäftzahlen des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. Entsprechend ist ein Vorjahresvergleich zwar nicht ohne weiteres möglich.

Basierend auf den veröffentlichten Geschäftszahlen hat die Sicherheitsdienstleistungsgesellschaft in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres mit einem deutlichen Umsatzanstieg um 38,4% auf 12,76 Mio. EUR (vergleichbarer Umsatz 9M 2021: 9,22 Mio. EUR) seinen eingeschlagenen Wachstumskurs aber rasant fortgesetzt. Hierbei konnte die Gesellschaft laut eigenen Angaben weiterhin von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Sicherheitsdienstleistungen von Behörden, Unternehmen und Privatpersonen profitieren. Dies ermöglichte unserer Einschätzung nach eine besonders hohe Auslastung des Personalstamms und in der Folge ein dynamisches Wachstum. Zudem gab die Gesellschaft bekannt, dass sich das zweistellige Wachstum auch im vierten Quartal weiter fortsetzen soll.



Auf operativer Ebene wurde mit einem erzielten EBITDA von 1,08 Mio. EUR ein deutlich positives Betriebsergebnis erzielt und damit auch der profitable Wachstumskurs über die vergangenen beiden Quartale hinaus beibehalten. Hieraus resultierte eine EBITDA-Marge von 8,50%. Das EBITDA berücksichtigt zudem auch Holdingkosten in Höhe von 0,30 Mio. EUR.



Unter weiterer Berücksichtigung von Abschreibungseffekten, die v.a. aus kontinuierlichen Abschreibungen der operativen Tochtergesellschaften (Geschäfts- und Firmenwertabschreibungen) resultieren, ergab sich ein EBIT von 0,83 Mio. EUR. Auf Nettoebene wurde ein Jahresüberschuss in Höhe 0,46 Mio. EUR erzielt.



Darüber hinaus hat sdm ebenfalls Anfang November bekannt geben, dass sich das Unternehmen unter anderem in fortgeschrittenen Verhandlungen befindet eine Mehrheitsbeteiligung an einem Sicherheitsdienstleister zu erwerben. Dieser hat im Jahr 2021 einen Umsatz im zweistelligen

Millionen-Euro-Bereich erzielt und ist profitabel. Diese beabsichtigte Übernahme hat einen hohen transformativen Charakter und damit würde sdm umsatz- und ergebnisseitig in "neue Dimensionen" vorstoßen. An dieser Stelle ist zu betonen, dass das avisierte anorganische Wachstum ein fester Bestandteil der Unternehmensstrategie der Sicherheitsgesellschaft ist.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 5,45 Euro