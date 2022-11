Die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) konnte ihren 25-prozentigen Kursrutsch vom August 2022 von 199,45 Euro auf bis zu 149,20 Euro in den vergangenen Wochen wieder vollständig aufholen. Die auf einem Kapitalmarkttag in London bekannt gegebenen angehobenen Wachstumsprognosen für die nächsten Jahre sorgten vor allem in den vergangenen Tagen für einen deutlichen Aufschwung des Aktienkurses.

Nach den positiven Unternehmensnachrichten bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 240 Euro ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die MTU Aero Engines-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 210 Euro fortsetzt.