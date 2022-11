LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat BNP Paribas von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 70 Euro angehoben. Mit Blick auf 2023 seien französische Banken gut positioniert hinsichtlich Vermögensqualität und Gewinnperspektiven, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Montag vorliegenden Studie. Im europäischen Kontext sieht er BNP am besten aufgestellt./ajx/mis

