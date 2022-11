WARBURG RESEARCH stuft Brenntag auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 86 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs äußerte sich in einer am Montag vorliegenden Reaktion überrascht von den Übernahmegesprächen mit dem US-Rivalen Univar. Der Experte hatte eher mit kleineren Transaktionen des Chemikalienhändlers gerechnet. Das Urteil des Kapitalmarkts, sollte tatsächlich ein Deal zustande kommen, hänge von den Konditionen ab, über die aktuell nur spekuliert werden könne. Die Kurszielsenkung begründete Cohrs im Nachklapp des Quartalsberichts mit niedrigeren Schätzungen aufgrund des Wirtschaftsumfelds./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2022 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird aktuell mit einem Minus von -8,77 % und einem Kurs von 62,44EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 86

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m