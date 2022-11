DAX startet schwächer in die Woche

Das in China einerseits grassierende Coronavirus und die Proteste gegen die strikte Null-Covid-Politik der Regierung in Peking andererseits sorgen zum heutigen Wochenstart für gedrückte Stimmung auf den Börsenparketts dieser Welt. Fällt China als Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft aus, könnte die Rezession in Europa und den USA doch länger und tiefer werden als es die zuletzt aufgekeimten Hoffnungen wahrhaben wollen.

Damit kommt auch die nun schon acht Wochen andauernde Rally im Deutschen Aktienindex mehr und mehr auf den Prüfstand. Zwar sind nach solch langen Aufwärtsbewegungen zumindest kleinere Korrekturen sowohl nötig als auch üblich, aber noch fehlen die wirklich schlechten Nachrichten, die die Anleger zu Gewinnmitnahmen in großem Stil veranlassen. In dieser Woche stehen die US-Arbeitsmarktdaten und diverse Verbraucherpreisindizes im Kalender mit eben jenem Potenzial, wieder etwas mehr Dynamik in den Aktienmarkt zu bringen – wohlgemerkt in beide Richtungen.

Die US-Regierung geht mit deutlichen Mitteln gegen den chinesischen Huawei-Konzern vor und verbietet den Kauf und Import seiner Produkte. Grund dafür ist die Angst vor Spionage. Es ist das erste Mal in der Geschichte der USA, dass ein solches Verbot ausgesprochen wird. Ob dieses aber nun den Markt für andere Smartphone-Hersteller wie Apple stärkt, sollte sich in den nächsten Wochen zeigen.

Bereits im Dezember ist ein erneuter Umbau des DAX40 möglich. Durch den erfolgreichen Börsengang von Porsche kann der Börsenneuling nun früher als erwartet in den deutschen Leitindex aufsteigen. Grund dafür ist der Börsenwert des Unternehmens. Da dieser hoch genug ist, kann das Unternehmen aufgrund der sogenannten Fast-Entry-Regel bereits im kommenden Monat in die erste Börsenliga aufsteigen. Verdrängt würde dafür der Sportartikelhersteller Puma.