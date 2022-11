Eine Vorabspende in Höhe von 25,8 Millionen Schweizer Franken Diese bedeutende Entwicklung ist Teil der Fortsetzung des innovativen klinischen Transferprogramms FLASH-Strahlentherapie, das 2020 zwischen dem CERN und dem CHUV initiiert wurde. Die aktuelle Phase wird durch eine Vorfinanzierung der ISREC-Stiftung ermöglicht, die im Juni 2021 bekannt gab, dass sie das Projekt mit einer Spende der Biltema-Stiftung in Höhe von 25,8 Millionen SFr. unterstützen wird. Auch die Stiftungen ISREC und Biltema haben die ersten Phasen des FLASH-Programms mit einem ersten Beitrag von 1 Million SFr. unterstützt.

LAUSANNE, Schweiz and PEYNIER, France, 28. November 2022 /PRNewswire/ -- Das Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) in Lausanne (Schweiz), das Europäische Labor für Teilchenphysik (CERN) und THERYQ (ALCEN Group) haben eine Vereinbarung über die weltweit erstmalige Entwicklung eines revolutionären FLASH-Strahlentherapiegeräts unterzeichnet, das sehr energiereiche Elektronenstrahlen (VHEE) zur Behandlung von Krebsarten einsetzt, die gegen herkömmliche Behandlungen resistent sind. Das Gerät, das auf der CERN-Technologie basiert, wird im CHUV installiert.

CHUV, CERN und THERYQ bündeln ihre Kräfte für eine Weltneuheit in der Krebs-Strahlentherapie

