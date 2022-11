--------------------------------------------------------------

- Immer mehr Marken entdecken die Verkaufsstrategie des "Drops" für sich. MitXXXLutz launcht nun erstmals ein Möbelhändler in Deutschland eine textileCapsule-Kollektion- Die Streetwear und Heimtextilien in Kooperation mit dem Künstler Romero Brittosind ab sofort exklusiv bei XXXLutz erhältlich- "Produkt-Drops sind dem Wunsch nach Exklusivität und dem Zugang zu etwasEinzigartigem entsprungen und mit der Britto Capsule-Kollektion wollen wirdiesen Anforderungen der Gen Z gerecht werden", erklärt Konrad Nill, CMO beiXXXLutz DeutschlandExklusive Produkt-Drops ließen sich in den vergangenen Jahren vor allem in derFashion- und Luxusbranche beobachten. Mit XXXLutz launcht nun erstmals eininternational agierender Möbelhändler in Deutschland eine textileCapsule-Kollektion. Die farbenfrohen Streetwear- und Heimtextilien inKooperation mit dem renommierten Künstler Romero Britto sind ab Ende Novemberexklusiv in den Möbelhäusern mit dem Roten Stuhl sowie online erhältlich.Die Britto Capsule 2022 Kollektion bei XXXLutzDie XXXLutz Einrichtungshäuser erweitern ihre Produktpalette diesen Herbst umtextile Kreationen des Pop-Art Künstlers Romero Britto und bauen damit ihreVorreiterrolle am Markt weiter aus. Mit den exklusiven Produkt-Drops möchte dasUnternehmen nicht nur dem Wunsch der Konsument*innen nach Exklusivitätentsprechen, sondern auch kreative Lifestyle-Artikel einer breiten Massezugänglich machen. Romero Britto, bekannt für seine expressionistischenKunstwerke - zu deren Fans Celebrities wie Leonardo DiCaprio, Elton John und KimKardashian gehören - ging bereits erfolgreich Kooperationen mit Audi, Bentleyund Puma ein. Seine neue Special Edition für die XXXLutz Möbelhäuser besteht ausexklusiven Wohntextilien und Kleidungsstücken, die sich allesamt durch die fürden Künstler typischen, bunten und lebensfrohen Designs auszeichnen. Als einerder wichtigsten Künstler seiner Zeit und Aktivist für gemeinnützigeOrganisationen, ist es Romero Brittos Mission, Glück, Spaß und Optimismus zuverbreiten und mit seiner Kunst einen Beitrag zum positiven Wandel der Welt zuleisten.Eine Botschaft, die auch XXXLutz mit trägt und deshalb nun erstmalig mit demKünstler kooperiert. In enger Zusammenarbeit entstand eine Kollektion angesagterMerchandise Artikel mit hochwertiger Verarbeitung und frischen Designs. "Mitdieser exklusiven Kooperation decken wir einen Bedarf, den wir schon langesehen. Produkt-Drops sind dem Wunsch nach Exklusivität und dem Zugang zu etwasEinzigartigem entsprungen und mit der Britto Capsule-Kollektion wollen wirdiesen Anforderungen der Gen Z gerecht werden", erklärt Konrad Nill, CMO beiXXXLutz Deutschland. Die Britto Capsule Fall/Winter 2022 Kollektion umfasststylische Streetwear und Heimtextilien wie Bettwäsche, Kissen, Badetücher,Decken, Caps, Shopping Bags sowie Energy-Drinks zu erschwinglichen Preisen. DerDrop wird auf ausgewählten Pop-Up Flächen in begrenzter Stückzahl und auchonline limitiert erhältlich sein.Verfügbar ist die Capsule-Kollektion von XXXLutz und Romero Britto ab sofort vorOrt in den Einrichtungshäusern und unter https://www.xxxlutz.de/ .Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. In Deutschlandtragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 49XXXLutz Einrichtungshäuser und 46 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einemJahresumsatz von 5,34 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größtenMöbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehrals 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. DieXXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg.Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentraleentstanden, die den Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld bietet.Pressekontakt:Volker MichelsPressesprecherE-Mail: mailto:presse@xxxlgroup.comBDSK Handels GmbH & Co. KGMergentheimerstr. 5997084 WürzburgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/158011/5380823OTS: XXXLutz Deutschland