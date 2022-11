Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dortmund (ots) - 8.000 Tonnen bringt sie auf die Waage und wächst in ihrerstählernen Hülle über 70 Meter in die Höhe: Mit ihrer neuenFeuerbeschichtungsanlage setzt die thyssenkrupp Steel Europe AG in Dortmund neueMaßstäbe. Zukünftig werden hier zusammen mit der bestehenden Anlage auf derWestfalenhütte pro Jahr eine Million Tonnen Stahlbänder feuerverzinkt. Gefragtsind die leicht zu verarbeitenden und langlebigen Bleche vor allem beiAutoherstellern und Produzenten von Haushaltsgeräten. Im Oktober wurde die neueAnlage im Beisein von Ministerpräsident Hendrik Wüst eröffnet. Begleitet wurdedas Bauvorhaben von Spezialisten für Großprojekte im Industrie- und Anlagenbaudes auf Bau und Immobilien spezialisierten Beratungsunternehmens Drees & SommerSE.Für Dr. Heike Denecke-Arnold, COO von thyssenkrupp Steel, ist die neue Anlageeine zukunftsträchtige Investition in den Standort und ein wichtiges Signal andie Belegschaft: "Unser Standort Dortmund entwickelt sich mit der neuenFeuerbeschichtungsanlage zum europaweit größten Kompetenzzentrum fürfeuerverzinkte Bänder. Damit kommen wir den Anforderungen unserer Kunden aus derAutomobil- und der Haushaltsgeräteindustrie nach. Mit dieser Investition sichernwir nicht nur die bestehenden 1.300 Arbeitsplätze am Standort, sondern schaffenaußerdem rund 100 neue Jobs für hochqualifizierte Mitarbeiter:innen."Feuerverzinkter Stahl schützt Fahrzeuge langanhaltend vor Korrosion. Das machtden Stahl besonders nachhaltig, da er ohne Qualitätsverlust zu einhundertProzent recycelt werden kann.Multitasking im BauablaufVon Anfang an waren Planung und Bau des anspruchsvollen, bis zu 75 Meter hohenStahlbaus mit besonderen Herausforderungen verbunden: Nachdem bei derErschließung des Geländes und den Tiefbauarbeiten mehrere Weltkriegsbombengefunden wurden und geborgen werden mussten, drohte ein enormer Zeitverzug fürden Bau. Klaus Martin, der als Projektteamleiter seitens Drees & Sommer mit derMontagebauleitung betraut war, setzte daher auf das sogenannte Lean ConstructionManagement, um Kollisionen von Einzelgewerken zu erkennen und zeitlicheVerzögerungen zu minimieren: "Im Gegensatz zum traditionellen Baumanagement, indem ein Planer die von verschiedenen Projektbeteiligten geplanten Einzelgewerkeerst am Schluss zusammenführt, setzt das Lean Construction Management aufZusammenarbeit von Anfang an. Viele Bau- und Montagearbeiten - von denFundamenten über die Stahlkonstruktionshalle bis zur Anlage selbst - musstenparallel ablaufen und entsprechend abgestimmt werden", erklärt Martin.Traditionell agieren die klassischen Baugewerke und der Anlagenbau in getrennten