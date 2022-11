Endlich angehen Mittelstand fordert Reform des deutschen Gesundheitssystems

Berlin (ots) - So kann es nicht weitergehen: In seiner letzten Zusammenkunft des

Jahres hat der Beirat Gesundheit des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW

nochmal eine maßgebliche Reform des deutschen Gesundheitssystems gefordert. "Die

generellen Strukturprobleme unseres Gesundheitsbereichs sind durch die

Corona-Pandemie etwas aus den Augen geraten - aber sie sind immer noch da",

machte Professor Alexander Ehlers, Sprecher des Beirats Gesundheit, deutlich.

"Im Zentrum der Gesundheitspolitik darf nicht nur eine Pandemielösung stehen,

sondern vielmehr eine Strukturlösung", kritisierte der Gesundheitsexperte die

einseitige Fokussierung des Bundesgesundheitsministeriums unter Bundesminister

Karl Lauterbach.



"Das chaotische Vorgehen der Bundesregierung während der Corona-Pandemie darf

sich beim Umgang mit den grundlegenden Herausforderungen des Gesundheitswesens

nicht wiederholen", so Ehlers weiter: "Wir steuern sehenden Auges auf einen

Abgrund zu, die demographische Entwicklung und die Engpässe in der ambulanten

Versorgung sind ja nicht erst seit gestern bekannt." An die Stelle endloser

Sonntagsreden, die zwar die Problematik adressieren, aber an der Gesamtsituation

nichts ändern, müssten nun endlich notwendige Reformen treten. Ehlers: "Dabei

sind auch Entscheidungen zu treffen, die kaum auf Gegenliebe stoßen werden, aber

zwingend sind, um einen Kollaps des Gesundheitssystems zu vermeiden. Ein

Beispiel ist unter anderem die stärkere Zusammenlegung von Krankenhäusern. Das

System in dieser Art ist nicht mehr zu finanzieren."