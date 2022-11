Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Etwas geheimnisvoller wird es bei der IBU Tec. Ein Großauftrag aus der Fahrzeugindustrie, der nicht näher spezifiziert wurde, konnte vermeldet werden und treibt den Aktienkurs heute stark an. Folgeaufträge könnten winken, wenn die Kooperation im Batteriesegment erfolgreich verläuft. Im Vorfeld ist die Aktie bereits gut gelaufen und tangierte heute sogar die 33-Euro-Marke.

Bei der Adler Group erwartete man auch etwas - Insolvenz oder Rettung. Nun kam am Wochenende eine Meldung zur Finanzlage, die Aktionäre aufatmen lassen. Knapp eine Milliarde Euro wurde bereitgestellt, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Was bedeutet dies für den Aktienkurs und die mittelfristigen Perspektiven? Darauf gehen wir hier im Video ein.

Bei einem der großen chinesischen Händler warten wir heute auf Quartalszahlen. Nach Alibaba und JDcom meldet Pindoudou vor dem Start der Wall Street seine Bilanz. Die Aktien haben sich in den letzten Wochen im Verhältnis zu anderen Werten an der Nasdaq , die aus China stammen, sehr gut gehalten und notieren nahe dem Jahreshoch. Was wird im Detail erwartet?

Der DAX hat sich nach einem verhaltenem Start am Vormittag nun weiter in den Minusbereich bewegt und unterschreitet aktuell die 14.400er-Marke. Damit setze er eine Konsolidierung an, die nach den letzten 8 Wochen des Kursanstiegs durchaus gesund ist, kommentiert unsere Händler Marcel das Marktgeschehen.

