Frankfurt am Main (ots) - Angesichts einer Inflationsrate von rund 10 Prozent

sind 65 Prozent der Deutschen durchaus besorgt um ihr privates Vermögen - 22

Prozent sogar sehr. Zu diesem Ergebnis kam das diesjährige Anlage-Barometer,

eine repräsentative Studie des Marktforschungsinstituts Kantar Public im Auftrag

von Deutsche Börse Commodities. Bei der letztjährigen Erhebung lag der Wert bei

lediglich 45 Prozent (18 Prozent sorgten sich sehr). Die Einschätzung der

Bundesbürger hat sich in den vergangenen zwölf Monaten somit deutlich

verschlechtert.



So sehen gerade einmal 9 Prozent der Befragten Aktien als inflationssicher an,

bei ETFs liegt der Wert mit 10 Prozent kaum höher. Gold hingegen erlebt aktuell

einen Vertrauensaufschwung. Immerhin 42 Prozent halten das Edelmetall für die

inflationssicherste Anlageform. Dabei ist das Vertrauen der Menschen über alle

Einkommensschichten hinweg nahezu gleich hoch - zwischen 41 Prozent bei einem

Haushaltsnettoeinkommen von über 3.500 Euro und 46 Prozent zwischen 1.500 und

2.500 Euro.





Doch auch weniger traditionelle Vermögenswerte haben durchaus ihre Fans -allerdings sehr wenige: Antiquitäten und Kunstgegenstände oder limitierteSammlerstücke wie Spielzeugraritäten halten nicht mal 5 Prozent fürinflationssicher. Kryptowährungen mit ihren sehr starken Kursschwankungen bildenmit nur 2 Prozent das Schlusslicht.Immobilien nur noch auf Platz drei"Wie würden Sie 25.000 Euro anlegen?" - während Immobilien im vergangenen Jahrbei dieser "finanziellen Sonntagsfrage" noch immer, trotz erkennbaremAbwärtstrend seit 2018, die klar beliebteste Anlageform waren, zeigt sich, dassangesichts steigender Zinsen, schwieriger Förderungssituationen und nahezugleichbleibend hohem Preisniveau die Befragten ihr Geld lieber anderweitiganlegen. Denn in diesem Jahr liegen die Immobilien mit 20 Prozent nur noch aufdem dritten Platz, während Fonds mit 24 Prozent und Tages- und Festgeldkontenbeziehungsweise Gold mit jeweils 27 Prozent klar vorbeigezogen sind.Auch das grundlegende Vertrauen in Immobilien als Anlageform ist im Vergleich zu2021 stark gesunken. Denn während damals noch 26 Prozent angaben, der Anlageformam meisten zu vertrauen, liegt der Wert 2022 nur noch bei 18 Prozent. Das kanndarauf hindeuten, dass Immobilien als Anlageform möglicherweise vorerst ihrenZenit überschritten haben.Vertrauen in Gold so hoch wie noch nieZusammenfassend lässt sich sagen, dass Gold in der Gunst der Anleger starkgestiegen ist - vermutlich aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation sowieder aktuell hohen Inflation. So befindet sich das Vertrauen in das Edelmetallauf einem Langzeithoch. Auf die Frage "Könnten Sie sich generell vorstellen, inder aktuellen Situation in Gold zu investieren?" antwortete nahezu die Hälfteder Befragten (48 Prozent) mit "Ja" und nur 40 Prozent mit "Nein". MichaelKönig, Geschäftsführer der Deutsche Börse Commodities GmbH, erklärt: "Es zeigtsich, dass die Menschen angesichts Sorgen, drohender Rezession und hoherInflation auf der Suche nach Sicherheit sind. Gold bietet hier, gerade imVergleich zu anderen Anlageformen, einen gleichbleibend starken Schutz für daseigene Portfolio."Wer das Gold dabei nicht selbst aufbewahren wolle, könne beispielsweise aufInhaberschuldverschreibungen wie Xetra-Gold zurückgreifen, die im Fall derDeutschen Börse Commodities zu 100 Prozent mit Gold hinterlegt sind. Dass dieseAnlageform trotz hohen Goldkurses ungebrochen attraktiv ist, zeigt der Bestandan physischem Gold, der Ende Oktober 2022 bei 236 Tonnen lag. Jedes Gramm stehtfür einen Anteilschein Xetra-Gold.Xetra-Gold wird von der Deutsche Börse Commodities GmbH ausgegeben, einemGemeinschaftsunternehmen der Deutschen Börse und der Bankenpartner Commerzbank,Deutsche Bank, DZ Bank, B. Metzler seel. Sohn & Co. sowie der Schweizer BankVontobel. Beteiligt ist außerdem der Goldproduzent Umicore.Weitere Informationen sind unter http://www.xetra-gold.com erhältlich.