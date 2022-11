Le giga-projet saoudien de ville industrielle compte de nouveaux investissements directs et contrats pour une valeur totale de 26 milliards d'euros (FOTO)

Jazan City (ots) - Les nouveaux accords en matière d'investissement

contribueront à la sécurité alimentaire du pays et permettront de poursuivre le

développement de la ville ultra-moderne à Jazan.



Dans le cadre de son plan Vision 2030, le royaume d'Arabie saoudite met en

oeuvre différentes stratégies pour diversifier son économie et exploiter le

potentiel dans d'autres secteurs que le pétrole. L'un des giga-projets lancés

dans le cadre de Vision 2030 est la Ville de Jazan pour les industries primaires

et en aval (Jazan City for Primary and Downstream Industries (JCPDI)), une ville

industrielle et un centre logistique stratégique situé au bord de la mer Rouge

dans le sud-ouest du pays. Aujourd'hui, la JCPDI a annoncé avoir conclu

plusieurs accords d'investissements et projets pour un montant de plus de 258

millions d'euros. Ces nouveaux investissements dans la JCPDI visent à promouvoir

la diversification économique du royaume, accroître la contribution du secteur

privé à l'économie et attirer de nouveaux investissements étrangers directs. Le

montant total des investissements dans la JCPDI est désormais supérieur à 26

milliards d'euros.