Saudi Arabien investiert in Industrial City Giga-Projekt für weitere Unabhängigkeit vom Ölgeschäft (FOTO)

Jazan City (ots) - Investitionen sollen zur Nachhaltigkeit der

Lebensmittelversorgung im Land beitragen und die Region von Jazan City

weiterentwickeln



Das Königreich Saudi-Arabien arbeitet weiter erfolgreich an der Umsetzung der

Vision 2030. Das Ziel der Strategie ist es, die Wirtschaft zu diversifizieren

und das Potenzial von ölunabhängigen Wirtschaftssektoren freizusetzen. Eines der

im Rahmen der Vision 2030 gestarteten Giga-Projekte ist Jazan City for Primary

and Downstream Industries (JCPDI) , eine Industriestadt und strategisches

Logistikzentrum im Südwesten des Landes am Roten Meer. Heute gab JCPDI mehrere

Investitionsvereinbarungen und Projekte im Wert von über 258 Millionen EUR

bekannt. Die Investitionen in JCPDI zielen darauf ab, die wirtschaftliche

Diversifizierung des Königreichs zu fördern, den Beitrag des Privatsektors zur

Wirtschaft zu erhöhen und neue ausländische Direktinvestitionen anzuziehen. Die

Gesamtinvestitionen in JCPDI übersteigen nun ca. 26 Mrd. EUR.