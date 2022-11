Wirtschaft Lemke will niederländische Gasförderung vor Borkum abwenden

Wilhelmshaven (dts Nachrichtenagentur) - Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) drängt auf ein Aus der niederländischen Gasförderpläne vor Borkum. "Am besten wäre es, das Gasförderprojekt zu stoppen", sagte Lemke der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vor der Wattenmeerkonferenz am Dienstag in Wilhelmshaven.



Sie bezog sich auf Pläne des niederländischen Unternehmens One-Dyas, aus einem Feld zwischen der niederländischen Insel Schiermonnikoog und der ostfriesischen Insel Borkum Gas zu fördern. "Es geht nicht an, dass das wertvolle Ökosystem Wattenmeer geschädigt und sein Unesco-Status aufs Spiel gesetzt wird, um für einige wenige Jahre Erdgas zu fördern", sagte Lemke. "Diese Bedrohung sehe ich."