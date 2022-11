Element 29 Resources (WKN A2QKKG / TSXV ECU) erkundet und entwickelt gleich zwei fortgeschrittene Kupferprojekte in Peru – Elida und Flor de Cobre. Dabei ist man 2022 bereits einen großen Schritt vorangekommen und konnte für das Elida-Projekt eine erste, starke Ressourcenschätzung vorlegen.

Und diese beläuft sich bereits auf 2,24 Mrd. Pfund enthaltenes Kupfer. Der Irrwitz dabei ist, dass Element 29 diese Ressource lediglich auf einem kleinen Teil des ersten Ziels nachgewiesen hat, das man auf Elida bislang untersuchen konnte – und man hat bereits jetzt vier weitere, sehr ähnliche Zielgebiete auf dem Projektgebiet identifiziert. Das bedeutet, unserer Ansicht nach, dass nicht nur ausgezeichnete Chancen bestehen, diese erste Ressourcenschätzung erheblich zu erweitern, indem man Ziel 1 weiter erbohrt, sondern es durchaus möglich ist, dass das Unternehmen auf Elida noch vier weitere, vergleichbare Lagerstätten nachweist!

Und Elida ist wie gesagt nur eine von zwei Liegenschaften, die Element 29 unter Leitung des neuen CEOs Steve Stakiw mit Hochdruck erkundet. Das Flor de Cobre-Projekt nämlich verfügt ebenfalls über das Potenzial wirtschaftlich signifikante Kupfervorkommen aufzuweisen. Das Unternehmen hat hier 4.532 Bohrmeter auf dem Porphyrkomplex Candelaria abgeteuft und zuletzt unter anderem hervorragende 0,56% Kupfer über 329,4 Meter, darunter 100,1 Meter mit 0,99% Kupfer, nachgewiesen. Auf Flor de Cobre konnte Element 29 so nicht nur historischen Bohrungen bestätigen, sondern auch tiefer gelegene, primäre Sulfidvererzung.

Auch hier will das Unternehmen, das parallel bereits das nächste Bohrprogramm auf Elida angestoßen hat, möglichst schnell eine erste, aktuellen kanadischen Standards entsprechende Ressource definieren. Dafür will man sich jetzt frisches Kapital besorgen und hat angekündigt, bis zu 6.250.000 Einheiten zu 0,20 CAD je Einheit auszugeben, wobei jede Einheit aus einer Element 29-Aktie und einem halben Warrant besteht. Jeder ganze Warrant kann dann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach Abschluss der Platzierung zu 0,30 CAD ausgeübt werden.

Fazit: Der Kurs der Element 29-Aktie hat sich unserer Meinung nach geradezu diametral gegensätzlich zu den Fortschritten des Unternehmens entwickelt. Wir glauben, dass das zum großen Teil am aktuellen Marktumfeld liegt. Zwar prognostizieren nahezu alle Experten, dass die Kupfernachfrage und damit auch der Kupferpreis langfristig angesichts des zu erwartenden Nachfrageanstiegs aus dem Bereich der Elektromobilität und der Erneuerbaren Energien erheblich steigen werden, doch bestehen gleichzeitig angesichts Russlands Krieg gegen die Ukraine, anhaltender COVID19-Einschränkungen vor allem in China und gestörter Lieferketten weltweit etc. etc. erhebliche Sorgen um die kurzfristige Weltwirtschaftsentwicklung, was wiederum Kupfernachfrage und Preis drückt. Angesichts dessen sind wir der Meinung, dass Anleger, die wie wir der Überzeugung sind, dass der Bedarf an Kupfer langfristig drastisch steigen wird, sich einen fortgeschrittenen Explorer wie Element 29 Resources, der natürlich nach wie vor eine riskante Spekulation darstellt, genauer ansehen sollten. Die letzte Finanzierung – vor etwas mehr als einem Jahr – führte die Gesellschaft übrigens bei 0,60 CAD je Einheit durch. Aktuell könnten interessierte und risikobereite Investoren als ganz erheblich günstiger zum Zug kommen.

