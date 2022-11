Fazit:

Um von einer höheren Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs an 192,80 Euro zu profitieren, sollten Investoren zumindest einen Ausbruch über 181,70 Euro in der Hannover-Rück-Aktie abwarten. Da sich zuvor allerdings noch ein Pullback einstellen könnte, sollte an dieser Stelle mit einer sogenannten Stop-Buy-Order gearbeitet werden. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MB0V5X würde aus dem Schein eine mögliche Rendite von 140 Prozent entspringen, rechnerisches Ziel im Zertifikat läge dann bei 2,28 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aber das Niveau von 177,50 Euro gemessen am Basiswert vorläufig noch nicht überschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs im Schein von 0,82 Euro ableiten würde.