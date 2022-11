Fair abwerben in der Pflege Wann Pflegeeinrichtungen abwerben sollten - und wie sie es richtig machen (FOTO)

Bielefeld (ots) - Das Abwerben von Fachkräften ist in nahezu jeder Branche

verrufen und wirft kein gutes Licht auf das Unternehmen. "Allerdings gibt es nun

mal besonders in Pflege unzählige Fachkräfte, die unglücklich sind und den

Betrieb wechseln wollen", sagt David Neumann. "In dieser Branche kommt es darauf

an, das ganze fair zu gestalten, Chancen zu zeigen, ohne wirklich explizit

Fachkräfte abzuwerben."



David Neumann unterstützt mit Pflegekraft.de zahlreiche Pflegeeinrichtungen

dabei, an qualifiziertes Fachpersonal zu gelangen. Gerne verrät er in diesem

Gastbeitrag, ob Unternehmen wirklich fair abwerben können und welche Ansätze es

dafür gibt.