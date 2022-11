Affidea gewinnt bei den renommierten LaingBuisson Health Awards 2022 den Preis für „Diagnostik und Primärversorgung"

DEN HAAG, Niederlande, 23. November 2022 /PRNewswire/ -- Affidea, der grösste europäische Anbieter von fortschrittlichen Dienstleistungen in den Bereichen Diagnose, ambulante Versorgung und Krebsbehandlung, freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen die diesjährige Auszeichnung für Diagnostik und Primärversorgung von LaingBuisson erhalten hat.

Die LaingBuisson Awards zählen zu den bedeutendsten Auszeichnungen im Gesundheitswesen. Sie werden an Unternehmen verliehen, die in ihrer Kategorie neue Massstäbe für Spitzenleistungen setzen und etwas bewirken. In diesem Jahr werden zum 17. Mal herausragende Leistungen im Gesundheitswesen gewürdigt, mit dem Schwerpunkt auf Gesundheitsdienstleistern und ihren Beratern.

Affidea wurde in dieser Kategorie für sein innovatives Programm Dose Excellence für Patientensicherheit ausgezeichnet. Zur Erhöhung der Patientensicherheit unter Aufrechterhaltung der Bildqualität für eine präzise Diagnose analysiert das Unternehmen im Rahmen dieses Programms jeden Monat Daten von mehr als 75.000 CT-Scans und erreicht damit in seinem gesamten Netzwerk eine durchschnittliche Reduzierung der Strahlendosis bei CT-Scans von 40 %.

Kürzlich hat Affidea das Programm mit der Einführung der Version 3.2 der Software DoseWatch zusammen mit einem Echtzeit-Business-Intelligence-Tool zur Visualisierung der Daten in Dashboards, die als erstes in den Affidea-Zentren in Ungarn und Spanien Anwendung fanden, auf die nächste Stufe gehoben.

Der nächste Schritt des Projekts ist die Verwaltung von Kontrastmitteldaten, die Benachrichtigungen bezüglich klinischem Kontext und kumulativer Joddosis (Risikofaktoren, frühere unerwünschte Ereignisse) sowie Injektionsdetails (Kontrastmittel, Menge, Injektionsprotokoll) ermöglicht. Dank der Verfolgung und Optimierung der Kontrastmittelgabe kann das Unternehmen die Kontrastmittelinjektion für jeden Patienten individuell anpassen und so unnötige zusätzliche Kontrastmittelinjektionen vermeiden.

Guy Blomfield, Vorsitzender des Aufsichtsrates und CEO von Affidea erklärte:Es ist eine Ehre, diese prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten. Dies bestätigt unsere Bemühungen und Erfolge bei der Gewährleistung einer aussergewöhnlichen Patientensicherheit, der Einführung strenger klinischer Protokolle und innovativer Instrumente. Ich möchte allen unseren engagierten und grossartigen Teams in den Kliniken und insbesondere den Mitgliedern des Dose Excellence-Teams für ihre Leidenschaft, ihr Engagement und ihre harte Arbeit hinter den Kulissen danken. Diese Auszeichnung würdigt die sehr hohe Qualität ihrer Arbeit und erfüllt mich mit grösstem Stolz."

Dr. Alessandro Roncacci, SVP Chief Medical Officer, ergänzte: „Dies ist ein weiterer Beleg für unsere strenge Einhaltung der Richtlinie 2013/59/Euratom, indem wir Echtzeitabweichungen erkennen und CT-Protokolle standardisieren und optimieren und dabei gleichzeitig den Goldstandard hinsichtlich der Bildqualität und der erhöhten Sicherheit für unsere Patienten aufrechterhalten. Geleitet von unserem grossen Engagement für höchste Standards bei der Patientensicherheit möchten wir 2023 die neue Version unseres Programms Dose Excellence auf alle Affidea-Länder ausdehnen."

Die Preisverleihung fand im Park Plaza Westminster Bridge statt und wurde von mehr als 1.000 wichtigen Persönlichkeiten des unabhängigen Gesundheitssektors besucht.

Diese Auszeichnung ist die zweite für Affidea in diesem Jahr. Im Juni wurde das Unternehmen bei den HealthInvestor Awards 2022 zum „Diagnostik-Dienstleister des Jahres" gekürt.

