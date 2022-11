Wegweisende Partnerschaft Aiways und Phoenix EV schließen weitreichende Vereinbarung in Süd-Ostasien (FOTO)

München (ots) - Die traditionelle "signing ceremony" vom 28. November in Bangkok

bildet den Start für eine langfristige Partnerschaft der Phoenix Motion Company

Ltd. (im Folgenden Phoenix EV genannt) und Aiways. Die strategische

Kooperationsvereinbarung umfasst neben dem Volumen an Fahrzeugen auch weitere

Geschäftsfelder, in denen die Unternehmen auf dem thailändischen Markt

kooperieren wollen.



In einem Festakt haben Sakonsak Sirachaiyasit, CEO Phoenix EV, Matthew Qiu, CEO

Aiways und Dr. Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations bei

Aiways, eine für beide Seiten wegweisende Zusammenarbeit festgeschrieben. Die

Partnerschaft umfasst die Bestellung von bis zu 150.000 Aiways-Fahrzeugen in den

nächsten fünf Jahren. Dazu kommen weitere Maßnahmen die Elektrifizierung des

thailändischen Automobilmarktes entscheidend voranzutreiben.