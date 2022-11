Die 13. International Medical Expo fand erfolgreich in Taizhou, China statt

TAIZHOU, China, 28. November 2022 /PRNewswire/ -- Die 13. International Medical Expo in Taizhou, China fand vom 19. bis 21. November in China Medical City (CMS) statt. Unter dem Motto „Die Strategie für ein gesundes China führt zum Aufbau von Demonstrationszonen" (Healthy China Strategy Leading the Construction of Demonstration Zones) hielt die diesjährige Expo 23 Sonderveranstaltungen ab, darunter die „CMS-Richtlinien-Veröffentlichung" (CMS Policy Release) und den Wettbewerb „9. International Big Health Industry Talent Innovation and Entrepreneurship Competition in Taizhou, China" und weitere Projekte, so das Organisationskomitee der Expo.

Während der Veranstaltung wurden 20 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 7,1 Milliarden Yuan unterzeichnet, die Bereiche wie Impfstoffe, Antikörper, chemische Arzneimittel und hochwertige medizinische Geräte mit großem Investitionsvolumen, hohem Technologiegehalt und breiten Marktaussichten abdecken. Für die China Medical City, die industrielle Ressourcen sammelt, werden die „3+2"-Industriekette und charakteristische Industriecluster sicherlich eine wichtige unterstützende und fördernde Rolle spielen. Die jüngsten industriepolitischen Maßnahmen der CMS betrafen alle Aspekte der industriellen Entwicklung, einschließlich Grundstücke, Fabrikgebäude, Steuern, Sorten, FuE-Innovationen und die Förderung von Investitionen im Auftrag. Nach der Veröffentlichung dieser Maßnahmen wird das Identitätsgefühl der Unternehmer weiter gestärkt, was einen guten Agglomerationseffekt haben und einen neuen Investitionshöhepunkt in der CMS auslösen wird.



Die Ausstellung fand im CMS Convention and Exhibition Trading Center mit einer Gesamtfläche von 30.000 Quadratmetern statt und zog fast 400 Unternehmen und Institutionen aus 22 Ländern und Regionen an. Fast 30 international führende Pharmaunternehmen präsentierten sich auf der Messe. Die Ausstellung konzentrierte sich außerdem darauf, 105 Premium-Wachstumsunternehmen zu präsentieren, die drei führende Branchen abdecken: biologische Medikamente, diagnostische Reagenzien und High-End-Geräte sowie chemische Arzneimittelzubereitungen. Neben bekannten lokalen Pharmaunternehmen in Taizhou stellten auch die Yangtze River Pharmaceutical Group, Jumpcan Pharmaceutical und Suzhong Pharma auf der Messe aus und präsentierten ihre neuesten Produkte sowie Forschungs- und Entwicklungserfolge.



Taizhou ist eine berühmte Stadt mit einer mehr als 2.100 Jahre alten Geschichte und Kultur. Die biomedizinische Industrie ist seit jeher die gewinnbringendste Branche in Taizhou. Als biomedizinisches Industriecluster in Taizhou hat CMS etwa 22 Quadratkilometer aufgebaut und drei führende Industrien gebildet. Mehr als 1.200 pharmazeutische Unternehmen, darunter 14 weltbekannte multinationale Pharmaunternehmen, haben sich dort niedergelassen und entwickeln sich weiter.



