Hut 8 gibt aktuelle Informationen zur Anlage in North Bay bekannt

Am 9. November 2022 stellte Hut 8 Validus eine Mahnung wegen Nichterfüllung in Bezug auf die Verletzung bestimmter Verpflichtungen von Validus im Rahmen des Stromlieferungsvertrags (Power Purchase Agreement, „PPA") zwischen Validus und dem Unternehmen zu. Validus hat daraufhin die Stromlieferungen an den Mining-Betrieb des Unternehmens in North Bay eingestellt und eine Mahnung wegen Nichterfüllung zugestellt, in der geltend gemacht wird, Hut 8 sei bestimmten Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit der Lieferung von Strom an den Standort North Bay nicht nachgekommen, was das Unternehmen kategorisch bestreitet. Hut 8 hat daher Validus mitgeteilt, es beabsichtige gemäß den AGB der PPA ein Schlichtungsverfahren vorzunehmen.

Wie bereits angekündigt, sucht das Unternehmen nach Alternativen, um die Auswirkungen dieses Streits zu mildern, unter anderem durch organische und anorganische Wachstumsmöglichkeiten.

Das Unternehmen wird die Situation weiterhin im Auge behalten und zusätzliche Aktualisierungen in Bezug auf die Aussetzung der Mining-Aktivitäten in North Bay, das Schlichtungsverfahren und jegliche weitere Vorgänge bereitstellen, sofern und soweit dies angemessen ist.

Informationen zu Hut 8

Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner in Nordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mit zwei Digital-Asset-Mining-Standorten in Süd-Alberta und einem dritten Standort in North Bay, Ontario, alle in Kanada, verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und hält mehr selbst geschürfte Bitcoin als jeder andere Digital-Asset-Miner oder jedes börsennotierte Unternehmen weltweit. Mit 3.350 Quadratmetern an geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazität, die in erheblichem Umfang mit erneuerbaren und emissionsfreien Ressourcen betrieben werden, revolutioniert Hut 8 die konventionellen Anlagen, um das erste Hybrid-Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl dem traditionellen Hochleistungs-Computing (Web 2.0) als auch den aufstrebenden Digital-Asset-Computing-Sektoren, Blockchain-Gaming und Web 3.0 dient. Hut 8 ist der erste kanadische Digital Asset Miner, der im Nasdaq Global Select Market gelistet wurde. Mit Innovation, Fantasie und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital-Asset-Revolution zu definieren, um Mehrwert und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.