BERLIN (dpa-AFX) - Mit ihren Plänen zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts stößt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf Widerstand - in der Union und bei einigen Politikern der FDP. Das Innenressort verweist darauf, dass die erleichterte Einbürgerung im Koalitionsvertrag vereinbart sei. Im Bundesinnenministerium sei man daher "sehr optimistisch", dass die Abstimmung mit den anderen Ressorts der Regierung bald abgeschlossen werden könne, sagte Ministeriumssprecher Maximilian Kall am Montag in Berlin.

Die Bundesregierung will die gesetzlichen Hürden für Einbürgerungen senken und bei länger in Deutschland lebenden Ausländern auch aktiv für die deutsche Staatsbürgerschaft werben. Das kündigten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seine Parteikollegin, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, in Berlin bei einer Gesprächsrunde mit dem Titel "Deutschland. Einwanderungsland. Dialog für Teilhabe und Respekt" an. Ihr gehe es darum, "den letzten Staub der Kaiserzeit aus dem Einbürgerungsrecht" zu klopfen, erklärte Alabali-Radovan.