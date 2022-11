Nur wenige Handwerksbetriebe suchen neue Mitarbeiter über Social Media - Strategieberater Vasil Ivanov weiß, warum und welches Potenzial vielen Betrieben entgeht (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Limburg (ots) - Vasil Ivanov ist leitender Strategieberater und gemeinsam mitRichard Kraus Geschäftsführer der Kraus Consulting GmbH. Als Recruiting-Experteweiß er genau, wie Handwerksbetriebe die richtigen Fachkräfte für ihrUnternehmen finden. Dabei setzt er auf ein zielgerichtetes Targeting überSocial-Media-Kanäle. Warum bisher so wenige Handwerksunternehmen diesesPotenzial für sich erkannt haben, welche Irrtümer sie auch weiterhin daranhindern und welche Schritte sie sofort umsetzen können, um erfolgreich neueMitarbeiter anzuziehen, erklärt Vasil Ivanov im folgenden Beitrag.Mehr als eine Million Handwerksbetriebe in Deutschland sind tagtäglich damitbeschäftigt, verschiedenste Objekte und Anlagen zu planen, zu reparieren,anzufertigen, zu warten und zu montieren, um den Lebensstandard der Verbrauchernachhaltig zu verbessern. Dennoch bleibt die Anerkennung für das Handwerkoftmals aus. Stattdessen stehen viele derzeit in einem schwierigen Konflikt:Zwar sind ihre Auftragsbücher voll, doch können sie kaum abgearbeitet werden.Den Betrieben fehlen einfach die nötigen Mitarbeiter. Grund dafür sei wenigerder Fachkräftemangel an sich, sondern die Art und Weise, wie Geschäftsführer vonHandwerksbetrieben mit der Situation umgehen. Vasil Ivanov von der KrausConsulting GmbH bringt es auf den Punkt: "Die meisten Handwerksbetriebe habenbisher die Chancen und Vorteile digitaler Werbemaßnahmen nicht erkannt undvernachlässigen sie deshalb.""Wir von der Kraus Consulting GmbH bieten Handwerksunternehmen die Möglichkeit,sie in den sozialen Medien als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren unddurch gezieltes Targeting Fachkräfte direkt zu erreichen", erklärt derRecruiting-Experte. Als staatlich geprüfter Betriebswirt zielt Vasil Ivanovstets auf messbare Ergebnisse ab. So gelang es dem Strategen, bereits nebenseinem Studium in kurzer Zeit ein funktionierendes Franchise-System mit fünfStandorten und einem großen Personalstamm aufzubauen. Als leitenderStrategieberater der Kraus Consulting GmbH bringt er sein Wissen heute täglichin seiner Zusammenarbeit mit mittlerweile über 250 Handwerksbetrieben ein.Welche häufigsten Vorurteile und Irrtümer ihm dabei regelmäßig begegnen, verräter im Folgenden.1. Irrtum: Social Media hilft nur bei der KundengewinnungWährend der Fachkräftemangel Handwerksbetriebe immer weiter in die Enge treibt,halten viele Geschäftsführer auch weiterhin an dem Irrtum fest, dass SocialMedia und Co. nur zum Zwecke der Kundengenerierung eingesetzt werden. Dabeiignorieren sie die Tatsache, dass sich soziale Medien längst als das Tool Nummereins im Recruiting etabliert haben. Stattdessen berufen sie sich auf