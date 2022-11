Unboxing-Event mit livestream bei Alibaba.com auf der ISPO München (FOTO)

München (ots) - Alpinist und Extrembergsteiger Jost Kobusch präsentiert

selbstentwickeltes Bergsteiger-Zelt, Sebastian & Line zeigt multifunktionale

Wanderjacke. Beide Produkte haben sie in nur 10 Tagen mit digitalen Tools von

Alibaba.com entwickelt



Alibaba.com, eine der weltweit führenden B2B-Einkaufsplattformen, präsentiert am

28. November auf der ISPO München zwei innovative Produktneuheiten: Unter dem

Motto "Von der Idee bis zum fertigen Produkt" stellten Jost Kobusch und

Sebastian & Line am Alibaba.com-Messestand in Halle B2 ihre selbstentwickelten

maßgeschneiderten Produkte vor. Die beiden deutschen Jungunternehmern aus der

Sport- und Outdoor-Branche Sebastian & Line, Gründer des Reiseblogs "Off the

Path" (@offthepath,58,1K Instagram-Follower), und Alpinist und Extrembergsteiger

Jost Kobusch (@jostkobusch, 33,4k Instagram-Follower) haben sich mit Lieferanten

auf Alibaba.com zusammengetan, um in einem 10-tägigen Prozess von der Idee bis

zur Fertigstellung maßgeschneiderte Produkte zu entwickeln.