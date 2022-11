PORR: Prognose angehoben

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die PORR AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) die Produktionsleistung um über 9 Prozent auf mehr als 4,5 Mrd. Euro gesteigert und geht nun für das Gesamtjahr von einer Produktionsleistung von 6 Mrd. Euro aus. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe der Umsatz um 11,5 Prozent auf 4,15 Mrd. Euro zugelegt. Das EBIT wiederum sei um über 27 Prozent auf 71,0 Mio. Euro geklettert. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe sich auf über 28 Mio. Euro belaufen und somit deutlich über dem Vorjahreswert von 5,9 Mio. Euro gelegen. Der Auftragsbestand befinde sich zudem weiterhin auf einem hohen Niveau von rund 7,9 Mrd. Euro und somit 1,1 Prozent über dem Vorjahresniveau. Der Auftragseingang belaufe sich auf über 4,6 Mrd. Euro. Hinsichtlich des Ausblicks für das Gesamtjahr erwarte das Management nunmehr ein Vorsteuerergebnis von über 100 Mio. Euro. Insgesamt sei das Analystenteam mit den Zahlen und Entwicklungen der ersten 9 Monate sehr zufrieden und überzeugt, dass das Zahlenwerk für das Gesamtjahr ebenfalls erfreulich ausfallen werde. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 17,50 Euro und das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.11.2022, 18:20 Uhr)



