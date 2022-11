S&P 500 - Erholung durch, Aufnahme des Abwärtstrends?

Zuvor hieß es im Insight: "Der S&P 500 befindet sich unter dem 50er-EMA im Wochenchart, weiterhin im fallenden Trendkanal sowie unter der Ichimoku-Wolke und dem oberen Fibonacci-Fächer. Trotz aller Euphorie ist der S&P 500 weiterhin in einem übergeordneten Abwärtstrend und aktuell lediglich in einer Erholung. Im Bereich von 4.050 bis 4.100 Punkten sollte der S&P 500 sein Verlaufshoch bilden und dann wieder nach unten abdrehen." Das hat soweit gepasst, der S&P 500 ist wieder nach unten abgedreht. Jetzt müssen Anschlussverkäufe her. Die Short-Positionen sind weiterhin gut im Rennen.

Trading-Strategie: