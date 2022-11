Gewalt in der öffentlichen Verwaltung / Expertinnen und Experten bieten Lösungsvorschläge zur Gewaltprävention am Arbeitsplatz (FOTO)

Düsseldorf / Münster (ots) - Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer haben am

Montag (28.11.) den zweiten Termin der Online-Veranstaltungsreihe "DIE SICHERE

STUNDE" zum Thema Gewalt in der öffentlichen Verwaltung verfolgt.



Präsentiert durch das Präventionsnetzwerk #sicher imDienst tauschten die

Teilnehmenden in der Gesprächsrunde konkrete Erfahrungen und Lösungsansätze aus,

wie Beschäftigte in der öffentlichen Verwaltung mit Bedrohungen oder

körperlichen Angriffen gegen sie umgehen können.





Die Studiogäste bei der Unfallkasse NRW waren Katrin Päßler,Fachbereichsleiterin Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit der Stadt Aachen,Guido Schäfer, Abteilungsleiter Finanzielle Hilfen der Stadt Wuppertal undMiriam Proctor, Sachbearbeiterin und zuständig für die Notfallkoordination inder Stadt Düsseldorf. Gemeinsam gaben sie praktische Hinweise, wie der Schutzund die Sicherheit in der öffentlichen Verwaltung erhöht werden kann.Konfliktpotential im Kunden- und Bürgerkontakt gibt es reichlich, zum Beispielim Zusammenhang mit abgelehnten Anträgen oder langen Wartezeiten. Miriam Proctorblickt auf jahrelange Erfahrung im Amt für Einwohnerwesen der Stadt Düsseldorfzurück. "Im Einwohnermeldeamt kommt es ständig vor, dass Bürgerinnen und Bürgersich ungerecht behandelt fühlen und es zu hitzigen Diskussionen kommt". Hier seies wichtig, so Proctor, dass das Thema auch bei den Vorgesetzten Beachtungfindet und die Mitarbeitenden größtmögliche Unterstützung im Umgang mit solchenVorfällen bekommen.Guido Schäfer kennt diese Herausforderungen für Führungskräfte. AlsAbteilungsleiter ist er verantwortlich für über 70 Mitarbeitende. Auch er warjahrelang selbst Sachbearbeiter im Sozialamt und hat Erfahrungen mit teilweisebrenzligen Situationen gemacht, z.B. wenn Bürgerinnen und Bürger finanzielleEngpässe haben. "Gerade in der aktuellen Zeit spitzt sich die finanzielleSituation der Bürgerinnen und Bürger enorm zu. Nicht selten kommt es zuExistenzängsten, und dann sind meine Kolleginnen und Kollegen die ersten, diediese Emotionen abfangen müssen", erläutert Schäfer. Um hierbei bestmöglichenSchutz zu gewährleisten, arbeitet er aktuell in der ArbeitsgruppeGewaltprävention des Sozialamtes und ist an der Erstellung einesSicherheitskonzepts der Stadt Wuppertal beteiligt.Als Leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit konnte Katrin Päßler ihrelangjährigen Erfahrungen in die Diskussion einbringen. Früher bei derUnfallkasse NRW, ist sie nun für die Weiterentwicklung des Arbeitsschutzes derStadt Aachen zuständig. Päßler empfiehlt, dass auch eine kleinschrittigeUmsetzung von organisatorischen Maßnahmen bereits hilfreiche Veränderungenerzielen kann. "Wir haben in Aachen die Erfahrung gemacht, dass die vorherigeTerminvergabe in Ämtern eine positive Wirkung auf die Abläufe hat. Auch nach demAbklingen der Corona-Pandemie behalten wir dies bei". Dies verhindere zum einenFrust bei längeren Wartezeiten der Bürgerinnen und Bürger. Zum anderen könntenschwierige Gespräche im Vorfeld auch aus Aspekten der Sicherheit besservorbereitet werden, so Päßler. Die Zuschauerinnen und Zuschauer brachten sich indie Diskussion aktiv mit eigenen Fragen ein. Thematisiert wurden zum BeispielAlarmierungssysteme, wie zum Beispiel Notfallknöpfe. Dabei wurde deutlich, dassdie Abläufe klar verteilt und regelmäßig geprobt werden müssen. Hierbei bietetzukünftig auch das Präventionsnetzwerk #sicher imDienst Unterstützung. DurchFormate wie "DIE SICHERE STUNDE" soll für die Problematik sensibilisiert werden.Weitere Ziele des Netzwerks sind der Erfahrungsaustausch und Praxisbeispiele, umdie Sicherheit und den Schutz für die Beschäftigten vor Ort zu verbessern.