Arduino übernimmt Elektor. Was bringt die Sonderausgabe im Dezember?

Aachen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Auf der electronica in München wurde

letzte Woche eine besondere Zusammenarbeit angekündigt: Das Arduino-Team

übernimmt für eine Ausgabe die Federführung bei der Redaktion des

Elektor-Magazins. Unter der Leitung von David Cuartielles, dem Mitbegründer des

bahnbrechenden Open-Source-Hardware- und Softwareunternehmens, wird am 8.

Dezember 2022 ein einzigartiges Magazin vorgestellt.



" Diese Sonderausgabe des Elektor Magazine ist eine Hommage an unsere Community

", sagt Cuartielles, der zusammen mit Arduino-Mitbegründer Massimo Banzi und CEO

Fabio Violante die redaktionelle Einladung von Elektor schnell angenommen hat. "

Eine Hommage an alle, die jemals ein Arduino für ein Projekt verwendet haben, an

diejenigen, die ihre Zeit damit verbracht haben, andere über die Bedeutung der

digitalen Technologie zu unterrichten, an die Künstler, Designer, Ingenieure und

Wissenschaftler, die mit Hilfe eines Arduino-Boards etwas Großartiges schaffen

wollen, und an die Elektor-Community, die uns über die Jahre hinweg geholfen

hat, unsere Botschaft zu verbreiten ."