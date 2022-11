Scaleup Brands ist der E-Commerce-Marktplatz für alle

Durch das rasante Wachstum der Branche stehen die aktuellen Entwicklungen oft bereits über den tatsächlichen Möglichkeiten. Zumindest ein Problem soll in Zukunft nicht mehr bestehen – eine fehlende Handelsplattform.

Börse für E-Commerce-Marken bislang Fehlanzeige

Was bisher oftmals gefehlt hat, war eine Art „Börse“ für E-Commerce-Marken. Ein regulierter und organisierter Markt, der Teilnehmern die Möglichkeit gibt, ihre Assets zu veräußern oder solche zu erwerben. Besonders problematisch war das jedoch nicht nur für die Marken selbst, sondern auch für Privatanleger. Diese hatten bis dato nämlich kaum eine Möglichkeit, in derartige Bereiche zu investieren. Mit dem Markplatz ScaleUp Brands wird hier nun eine effiziente Lösung für Marken-Inhaber und Investoren ausgerollt. Denn darüber lassen sich, anders als bei herkömmlichen Börsen, keine Anteile kaufen, sondern direkt ganze Marken. Durch den mittlerweile langanhaltenden Boom im E-Commerce-Bereich wurden in der jüngeren Vergangenheit auch immer mehr Privatanleger auf das Segment aufmerksam. Ein regulierter Umschlagsplatz hat bislang aber noch gefehlt. Über die neu geschaffene Plattform lassen sich nun selbst für Personen ohne Erfahrung im E-Commerce innerhalb kürzester Zeit Marken und Markenkonzepte erwerben. Beraten werden Verkäufer und Investoren dabei von einem weltweit vernetzten, top ausgebildeten Expertenteam.

Dabei wird bei ScaleUp Brands größter Wert auf Qualität gelegt, die sich gegenseitig in die Höhe treibt. Zum einen bedarf es spannender Marken und Konzepte mit einer soliden Wachstumschance und einem durchdachten E-Commerce-Plan. Dies soll auf der anderen Seite liquide Geldgeber anziehen, die bereit für neue Herausforderungen sind und am Boom des Sektors teilhaben wollen. Ein spannendes Konzept, das eine Aufwärtsspirale in Gang setzen könnte.

Was steckt hinter dem Boom?

Einer der wichtigsten Gründe für das starke Wachstum seit mehreren Jahren ist die zunehmende Verbreitung von Kunden, die immer häufiger im Internet einkaufen. Durch die immer größer werdende Beliebtheit des Online-Shoppings können Unternehmen problemlos ein weltweites Publikum erreichen und die Verbraucher können zu jeder Zeit einkaufen. Auch mit dem Aufkommen der sozialen Medien konnten die Unternehmen potenzielle Kunden auf eine neue und innovative Weise erreichen. Infolgedessen ist der elektronische Handel heute ein fester Bestandteil der Weltwirtschaft.

Durch das enorme Potenzial im gesamten Sektor und dem Wachstum von Hunderttausenden jungen Marken ergeben sich auch für Finanziers und Business-Angels spannende Möglichkeiten. Mit entsprechenden finanziellen Mitteln, brancheninternem Know-how oder einem Mix aus beiden Aspekten werden Marken enorm gepusht und sorgen so in weiterer Folge für zusätzliches Potenzial im gesamten Sektor.

Der Sektor wächst

Die Covid-19-Pandemie hat das Wachstum der Exporte durch deutsche E-Commerce-Marken weiter beschleunigt. Mit 160.000 neuen Arbeitsplätzen allein im Jahr 2022 werden diese Unternehmen auch immer relevanter für den Arbeitsmarkt. Andererseits ist es auf dem derzeitigen Arbeitnehmermarkt sehr schwierig, qualifiziertes Fachpersonal zu finden. Vor allem in Anbetracht dessen, dass eine klassische Ausbildung zum E-Commerce-Profi nur bedingt gegeben ist. Das sorgt dafür, dass fachkundiges Personal nur schwer zu bekommen ist und die E-Commerce-Marken zwar ein immer wichtig werdender Player auf dem deutschen Arbeitsmarkt werden, die Arbeitskräfte aber nur langsam nachkommen.

Die internationalen Platzhirsche des E-Commerce

Es gibt zwar viele Unternehmen, die sich in der Welt des E-Commerce behaupten, aber einige wenige haben es geschafft, sich von den anderen abzuheben. Amazon, eBay und Alibaba sind drei der bekanntesten Unternehmen in diesem Bereich. Diese drei Unternehmen haben die Landschaft des elektronischen Handels verändert, und ihr Einfluss ist überall auf der Welt zu spüren. Diese E-Commerce-Anbieter sind vor allem in prekären Wirtschaftslagen von großer Bedeutung. Denn alleine auf Amazon werden von Sellern jährlich rund 750 Millionen Euro umgesetzt. Dadurch, dass aber auch immer mehr junge Unternehmen und Start-ups in den Top-Bereich vordringen, zeigen sich Investoren umso interessierter.