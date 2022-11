Adler spielt auf Zeit / Kommentar zum Rettungspaket für den krisengeschüttelten Wohnungskonzern von Helmut Kipp.

Frankfurt (ots) - Wenn in schwieriger Lage ein wichtiger Deal gelingt, ist oft

von einem Befreiungsschlag die Rede. So ist es auch bei Adler. Der

krisengeschüttelte Wohnimmobilienkonzern hat sich mit einer Gruppe von

Bondgläubigern über frisches Fremdkapital und eine Änderung von

Anleihebedingungen geeinigt. Tritt das Ganze wie geplant spätestens im ersten

Quartal 2023 in Kraft, ist die Gefahr einer akuten finanziellen Schieflage erst

einmal gebannt. Und es bleiben acht Monate mehr für die Prüfung der Bilanz 2022

- ein zentraler Punkt, da noch immer kein Wirtschaftsprüfer an Bord ist. Beides

kann man als Erfolg für Adler werten.



Doch wie weit der Befreiungsschlag tatsächlich trägt, muss sich noch zeigen.

Denn der Deal höhlt das Unternehmen aus. Die Zinsen steigen auf ein Niveau, das

oft weit über die Mietrendite hinausgeht, die im Halbjahresbericht mit 2,9% im

Kernportfolio angegeben wird. Vor allem die neue Fremdfinanzierung von maximal

knapp 940 Mill. Euro zehrt am Unternehmen. Dafür muss Adler extrem hohe Zinsen

zahlen, nämlich 12,5% im Jahr. Und das, obwohl der Kredit bei der Besicherung an

erster Stelle steht. Solche Konditionen sind der Preis, den zahlen muss, wer mit

dem Rücken zur Wand steht.